«ДНР»: 226 заболевших и 18 смертей от коронавируса за сутки

За прошедшие сутки, 20 июля, в отдельных районах Донецкой области выявили 226 заразившихся коронавирусной инфекцией. Кроме того, 156 ранее заболевших выздоровели, а 18 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 46 035 случаев коронавируса. Из них 39 435 пациентов уже выписаны, а 3 473 человека умерли.



Кроме того, за сутки выявили 143 случая пневмоний. Из них госпитализировано 119 человек. Всего на лечении находится 1 234 пациента с пневмониями, из них 568 на кислородной поддержке (+49 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.