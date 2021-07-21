На Луганщине подтвердили 28 случаев COVID-19 за сутки

В Луганской области за минувшие сутки выявили 28 больных коронавирусом, зафиксирован один летальный случай вследствие осложнений болезни. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Коронавирусом заболели жители Северодонецка – восемь, Станицы Луганской – пять, Лисичанска и Рубежного – по четыре, Старобельска и Новоайдара – по два, Беловодска, Марковки, Попасной – по одному.



За все время пандемии на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 906 человек. Из них выздоровели – 25 668 человек, умерли – 962.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 84-летняя женщина с Попаснянщины.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 11,6 (при пороговом 60).