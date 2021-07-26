В Луганской области задержали подозреваемую в причастности к боевикам

На одном из блокпостов в Луганской области военнослужащие Нацгвардии задержали женщину, которую подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.



«В 10:00 субботы, 24 июля, бойцы НГУ проверили документы у женщины 1960 года рождения, уроженки одного из районных центров Луганщины. В базе данных МВД 61-летняя женщина числится подозреваемой в участии в незаконных вооруженных формированиях (ст. 260 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.



Подозреваемую задержали и доставили в местное отделение полиции.



В ведомстве отметили, что с 16 по 22 июля нацгвардейцы задержали в районе ООС троих боевиков «Л/ДНР».