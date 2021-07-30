«Если будет необходимость»: Лукашенко позволит российским войскам размеситься в Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что вопрос о размещении российских баз в Беларуси с Владимирлм Путиным никогда не обсуждался, но если будет необходимость, то это сделают незамедлительно. Об этом передает БЕЛТА.



«Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений – они будут здесь размещены незамедлительно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные силы», – заявил Лукашенко.



Он добавил, что в короткий промежуток времени может «500 тысяч человек поставить под ружье».



«Если будет мало, сюда будут введены все вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем», – сказал он.



Лукашенко заверяет, что сейчас в этом нет необходимости, ведь в 2020 году он не ввел вооруженных сил «ни с России, ни с Украины», имея ввиду протесты на фоне результатов президентских выборов в Беларуси. Массовые протесты в Беларуси возникли против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.