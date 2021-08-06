На Луганщине подтвердили 25 новых случаев COVID-19, умер один человек

В Луганской области за прошлые сутки коронавирус подтвердили у 25 человек, от осложнений умер один больной. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Заболели жители Рубежного и Северодонецка – по четыре, Новоайдара, Сватово, Станицы Луганской – по три, Лисичанска, Марковки и Новопскова – по два, Кременной и Попасной – по одному.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 48-летний мужчина с Попаснянщины.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 27 331 жителя Луганщины. Из них выздоровели – 25 939 человек, умерли – 978.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 12,2 (при пороговом 60).

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