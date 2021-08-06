На КПВВ «Станица Луганская» электрокары перевезли 230 тысяч человек

Электрокары на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» курсируют уже два года. За это время ими воспользовались 230 тысяч человек, пересекающих линию соприкосновения. Об этом рассказал региональный представитель гуманитарной миссии «Пролиска» в Донецкой и Луганской областях Игорь Колосовский, передает «Дом».



«На КПВВ "Станица Луганская" находятся наши сотрудники, которые работают там почти каждый день. У нас там работает два электрокара, на которых по пешеходному мосту мы перевозим маломобильных людей, людей пожилого возраста, беременных женщин, людей с маленькими детьми. Потому что преодолеть километр расстояния по такой жаре (а доходит до 40 градусов и выше) – большая проблема. За пару лет работы данного проекта эти электрокары перевезли 230 тысяч человек, это довольно большое количество», – сообщил Колосовский.



КПВВ «Станица Луганская» можно пересечь только пешком. Это единственный КПВВ на Донбассе, который сейчас работает ежедневно. Чтобы облегчить прохождение пары километров маломобильным гражданам, миссия «Пролиска» с августа 2019 года запустила здесь электрокары.

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