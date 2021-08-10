Россия планирует разместить ядерное оружие в Крыму — Резников

Россия готовится к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Минреинтеграции.



«Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, направленными на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия», — сказал министр.



По его словам, именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке, в Африке и влияет на Балканы. Резников также добавил, что сейчас то же самое происходит с Северным потоком-2, в результате реализации которого три страны Балтии и Польша окажутся под давлением.



Поэтому, по его словам, важно расширить пакет по безопасности для Украины, в частности, через развертывание сил ПВО.

Россия с 9 августа начала масштабные военные учения на полигонах на юге страны, на территории оккупированного Крыма, Абхазии и Южной Осетии