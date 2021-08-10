Под Авдеевкой на неизвестном устройстве подорвался трактор

В поле вблизи Авдеевки в ходе сельхозработ водитель трактора наехал на неизвестный предмет, в результате чего произошел взрыв. Тракторист не пострадал, сообщает пресс-служба Покровского районного управления полиции Донецкой области.



Инцидент произошел 9 августа. Полицейские установили, что во время обработки поля 50-летний водитель трактора наехал на неизвестный предмет и зацепил его плугом, в результате чего произошел взрыв.



«На месте происшествия правоохранители обнаружили воронку от взрыва и обломки неизвестного прибора, происхождение которого устанавливается», – сообщили в полиции.

Фото: Покровское районное управление полиции Донецкой области

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.



Досудебное расследование продолжается.