Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября

Адаптивный карантин в Украине продляется до 1 октября в связи с ситуацией по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.



Он отметил, что ситуация сейчас контролируемая, однако специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции роста количества госпитализаций тяжелых больных с коронавирусом.



«Поэтому учитывая текущую ситуацию, правительство сегодня принимает постановление, которым продляет режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин до 1 октября 2021 года», – сказал глава Кабмина.



Шмыгаль добавил, что за прошлую неделю в Украине сделали почти 1 миллион прививок от коронавируса. По его словам, вакцина есть в достаточном количестве, и она доступна всем желающим.

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