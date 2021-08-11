Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября

11 августа 2021, 13:12

Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября

Адаптивный карантин в Украине продляется до 1 октября в связи с ситуацией по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.

Он отметил, что ситуация сейчас контролируемая, однако специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции роста количества госпитализаций тяжелых больных с коронавирусом.

«Поэтому учитывая текущую ситуацию, правительство сегодня принимает постановление, которым продляет режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин до 1 октября 2021 года», – сказал глава Кабмина.

Шмыгаль добавил, что за прошлую неделю в Украине сделали почти 1 миллион прививок от коронавируса. По его словам, вакцина есть в достаточном количестве, и она доступна всем желающим.

Читайте также:

В Минздраве предлагают продлить адаптивный карантин еще на два месяца

 

Еще по теме

Прочее
Карантин коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:47
На неподконтрольной Донетчине еще 28 человек умерли от коронавируса
10:29
«ДНР» получит первый в этом году «гумконвой» из России
09:14
«ЛНР»: 176 новых заболевших ковидом и 11 умерших
22:04
Масочный режим в транспорте и отмена массовых мероприятий: «ЛНР» ввела новые ограничения из-за коронавируса
15:36
«ДНР» сообщила о 400 новых случаях ковида и 31 смерти
14:15
Cтолкновение двух автобусов в Донецке: пострадали 16 человек
10:40
«ДНР» приговорила жителя Горловки к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
09:05
В Донецке микроавтобус столкнулся со «скорой»: пациент и фельдшер погибли
08:34
«ЛНР» заявила о ранении женщины от обстрела
22:34
ОБСЕ зафиксировала повреждения квартиры в Золотом-5
20:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 августа
15:45
В Донецке показали установку нового колеса обозрения
09:28
«ЛНР» сообщила о 9 новых смертях от коронавируса
23:46
Донбасс. Итоги недели 2 - 8 августа
21:55
В Украину через РФ в обход КПВВ: Новые преграды. Дайджест НД ►
все новости
13:12
Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября
11:51
С начала года на границе с РФ и линии соприкосновения ГПСУ изъяла товары на 180 миллионов гривен
11:47
На неподконтрольной Донетчине еще 28 человек умерли от коронавируса
11:44
Обстрелянная Новоселовка Вторая осталась без света и мобильной связи
11:17
На Луганщине выявили еще 57 случаев коронавируса, один человек умер
10:29
«ДНР» получит первый в этом году «гумконвой» из России
09:37
На Донетчине при обстреле погиб пенсионер
09:27
Крищенко ушел с поста начальника полиции Киева
09:16
За сутки в зоне ООС на Донбассе обострилась ситуация. Умер раненый военный
09:14
«ЛНР»: 176 новых заболевших ковидом и 11 умерших
08:19
Более тысячи случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
23:09
В пункте пропуска «Меловое» правозащитники начали оказывать бесплатную юридическую помощь
22:37
На Донетчине от коронавируса вакцинировано всего порядка 5% жителей
22:26
«Шахтер» вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов
22:04
Масочный режим в транспорте и отмена массовых мероприятий: «ЛНР» ввела новые ограничения из-за коронавируса
все новости
ВИДЕО
В Украину через РФ в обход КПВВ: Новые преграды. Дайджест НД ►
08 августа, 21:55
Абсурдные решения «Л-ДНР» и новые правила на КПВВ. Донбасс сегодня ►
07 августа, 21:28
Только желание и паспорт: На КПВВ «Станица Луганская» вакцинируют от коронавируса жителей ОРЛО ►
03 августа, 20:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция