В Минздраве предлагают продлить адаптивный карантин еще на два месяца

Минздрав будет предлагать Кабмину продлить карантин в Украине еще на два месяца. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Укринформ».



«Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин до конца лета. Но, предварительно, мы проговорили с учетом той эпидситуации, которую видим сегодня в европейском регионе, в Украине также надо будет его продлить как минимум на два месяца, что мы в ближайшее время будем инициировать перед Кабинетом Министров», — сказал Ляшко.



Он добавил, что в случае, если на территории страны сохранится зеленый уровень эпидемической опасности, образовательный процесс начнется без каких-либо карантинных ограничений, только с теми карантинными правилами для всех общественных заведений.



Если же та или иная область будет переходить на другой уровень эпидопасности, образовательный процесс будет продолжаться только в случае вакцинации 80% коллектива педагогов в каждом конкретном учебном заведении.



По словам Ляшко, только в некоторых регионах вакцинированы более 50% педагогов.



В июне Кабинет министров продлил действие карантина до 31 августа.