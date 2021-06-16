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В Украине продолжится карантин, но он не будет жестким

16 июня 2021, 14:18

В Украине продолжится карантин, но он не будет жестким

Украинское правительство продлит карантин до 31 августа. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Кабмин сегодня официально продлит карантин до 31 августа», – сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

В то же время, по словам премьера, вновь будут ослаблены карантинные ограничения.

Пока Украина находится на «зеленом» уровне карантина, не нужно проходить самоизоляцию.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что в министерстве уже разработали предложения относительно модели пребывания и деятельности в условиях «зеленого» уровня эпидопасности, которая даст больше возможностей для отдыха в летний период, работы бизнеса и путешествий.

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