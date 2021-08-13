В Бердянске открыли новую базу дивизиона Морской охраны Мариупольского отряда ГПСУ

База Морской охраны в Бердянске. Фото: ГПСУ

В Бердянске открыли новопостроенную базу дивизиона Морской охраны Мариупольского отряда Госпогранслужбы. Проект реализован при поддержке США.



Как сообщает пресс-служба ГПСУ, в мероприятии принял участие советник посольства США в Украине Кевин Кильер.

Строительство военного городка проводилось при поддержке Бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения Государственного департамента США в рамках проекта по морской пограничной безопасности. При строительстве использовали модульный принцип инфраструктуры городка, с учетом его длительной автономности и мобильности, а также с возможностью развертывания на новых позициях.

В ГПСУ отметили, что современный дивизион Морской охраны Мариупольского отряда создан в 2021 году. Он стал местом базирования для значительной части корабельно-катерного состава Керченского отряда Морской охраны, который в 2014 году, во время оккупации АР Крым, зашел в Бердянск.



Кевин Кильер сообщил, что проект международной помощи по модернизации Морской охраны длится три года, при этом 4 млн долларов направлено на объекты в Мариуполе и Бердянске.



«И эта работа еще не завершена, поскольку начался новый этап проектирования Центра технической поддержки в Одессе стоимостью 12 млн долларов США», – отметил представитель посольства США.



По его словам, помощь США в поддержке Морской охраны Госпогранслужбы не ограничивается инфраструктурными проектами и подготовкой персонала. Будет также обновляться корабельно-катерный состав.

«В следующем году мы начнем передачу пограничникам лодок стоимостью почти 12 млн долларов США. Эта передача, кроме лодок, также предусматривает предоставление транспортных средств, снаряжения для дайвинга и правоохранительной деятельности», – уточнил Кевин Кильер.



Он добавил, что такой комплексный подход позволит усилить потенциал Украины в охране государственной границы на море и суверенных прав страны в ее исключительной (морской) экономической зоне.