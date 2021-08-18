На Луганщине агента ФСБ РФ осудили на 8 лет тюрьмы

В отношении агента ФСБ РФ, который собирал данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов, вступил в законную силу приговор суда. Лисичанский городской суд Луганской области приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СБУ.



«Досудебное расследование установило, что действуя по заданию спецслужб страны-агрессора, злоумышленник намеревался получить сведения о новейшей военной разработке – ракетном комплексе "Нептун". Для этого он пытался завербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров Вооруженных Сил Украины», – говорится в сообщении.



Контрразведчики СБУ задержали агента при попытке передачи секретной технической документации ракетного комплекса.



Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и приговорил к 8 годам заключения.

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