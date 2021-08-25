«ДНР»: В Донецке хотят повысить стоимость проезда в электротранспорте

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке может подорожать проезд в электротранспорте. Предложения по увеличению стоимости проезда подало в «правительство ДНР» городское предприятие «Донэлектроавтотранс», передает сепаратистский ресурс «ДАН».



Как сообщил директор предприятия Юрий Атаманов, повышать стоимость проезда нужно, «потому что все дорожает».



«Мы не можем на это не обращать внимание – есть подорожание коммунальных услуг, за которые предприятие платит, есть подорожание резины, запчастей, и за счет проезда мы все это и приобретаем. Да, нужно еще подчеркнуть, что у нас есть 24 льготные категории, которые не платят, когда едет 30 человек, а из них платят десятеро, то мы не можем пройти против экономики», – заявил Атаманов.



Он также добавил, что предприятие обеспечивает себя примерно на четверть, остальные расходы покрываются из «бюджета».



Атаманов уверяет, что решение по стоимости проезда будет принимать «правительство», поэтому он не может сказать, насколько повысится цена и когда.