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В многоэтажке Северодонецка нашли предмет, похожий на взрывное устройство

26 августа 2021, 13:59

В многоэтажке Северодонецка нашли предмет, похожий на взрывное устройство

В Северодонецке полицейские обезвредили подозрительный предмет, который был обнаружен в подъезде жилого дома. При этом пришлось провести эвакуацию жильцов, сообщает отдел коммуникаций полиции Луганской области.

Сообщение о находке поступило в полицию вечером 25 августа. В одном из подъездов многоэтажки по ул. Новикова люди увидели неизвестный предмет с проводами и мобильным телефоном.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа, бойцы батальона полиции особого назначения ГУНП, патрульные, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики.

Полицейские провели эвакуацию жителей дома и взяли под охрану периметр вокруг.

Фото с места происшествия: Facebook полиции Луганской области

Взрывотехники осмотрели обнаруженный предмет и с помощью специального оборудования перенесли его на улицу, где обезвредили. Остатки предмета направлены на экспертизу.

Полицейские расследуют происшествие по ст.296 «Хулиганство», проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия.

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