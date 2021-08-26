В многоэтажке Северодонецка нашли предмет, похожий на взрывное устройство

В Северодонецке полицейские обезвредили подозрительный предмет, который был обнаружен в подъезде жилого дома. При этом пришлось провести эвакуацию жильцов, сообщает отдел коммуникаций полиции Луганской области.



Сообщение о находке поступило в полицию вечером 25 августа. В одном из подъездов многоэтажки по ул. Новикова люди увидели неизвестный предмет с проводами и мобильным телефоном.



На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа, бойцы батальона полиции особого назначения ГУНП, патрульные, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики.



Полицейские провели эвакуацию жителей дома и взяли под охрану периметр вокруг.

Фото с места происшествия: Facebook полиции Луганской области

Взрывотехники осмотрели обнаруженный предмет и с помощью специального оборудования перенесли его на улицу, где обезвредили. Остатки предмета направлены на экспертизу.



Полицейские расследуют происшествие по ст.296 «Хулиганство», проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия.