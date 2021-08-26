В полиции Донецкой области рассказали, как борются с марихуаной

Правоохранители отчитались сразу о нескольких случаях с незаконным оборотом наркотиков в городах Донецкой области. Житель Мирнограда занимался сбытом марихуаны. В Дружковке правоохранители разоблачили мужчину, который выращивал каннабис, а житель поселка Гранитное добровольно выдал полицейским сверток с марихуаной.



Жителю Мирнограда грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Дома у подозреваемого нашли свертки марихуаны и деньги.



Жителю Дружковки, который вырастил 63 куста каннабиса, грозит штраф, арест или лишение свободы до трех лет.



Жителю Гранитного также грозит штраф, арест или лишение свободы до трех лет. Он выпивал алкоголь, когда его задержала полиция. Мужчина признался, что имеет при себе сверток с марихуаной.



Участковые Волновахского районного отдела полиции, находясь на территории обслуживания в с. Гранитное, остановили местного жителя, который имел при себе бутылку суррогатного алкоголя.