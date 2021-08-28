В Донецкой области ранены восемь украинских военных

На Донбассе ранены трое украинских военнослужащих. Об этом сообщили военнослужащие оперативно-тактической группировки «Схид».



«В результате обстрела трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное», – говорится в сообщении в соцсети Facebook.



Отмечается, что украинские подразделения открыли огонь в ответ.



В то же время в украинской делегации Трехсторонней контактной группы сообщают, что в результате обстрелов в районе Авдеевки были ранены и получили боевые травмы восемь украинских военнослужащих.



Ранее сообщалось, что утром 28 августа в результате обстрела украинский военнослужащий получил проникающее осколочное ранение.

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