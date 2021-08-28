Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Донецкой области ранены восемь украинских военных

Обновлено
28 августа 2021, 17:00

В Донецкой области ранены восемь украинских военных

На Донбассе ранены трое украинских военнослужащих. Об этом сообщили военнослужащие оперативно-тактической группировки «Схид».

«В результате обстрела трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное», – говорится в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается, что украинские подразделения открыли огонь в ответ.

В то же время в украинской делегации Трехсторонней контактной группы сообщают, что в результате обстрелов в районе Авдеевки были ранены и получили боевые травмы восемь украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что утром 28 августа в результате обстрела украинский военнослужащий получил проникающее осколочное ранение.

Читайте также:

Военные показали последствия обстрела Авдеевки

 

Еще по теме

Прочее
ситуация на фронте

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:13
Коронавирус на неподконтрольной Луганщине: более 100 новых случаев
12:33
В Донецке пройдет очередной съезд «ДНР» при участии россиян
12:05
«ДНР» отменила комендантский час на пару дней
10:39
На неподконтрольной Донетчине ковидом заболели еще 500 человек
21:15
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 августа
17:29
«ДНР» открыла выставку о Захарченко с вещами из кафе, где его взорвали
16:46
«ДНР» предупредила об очередях на российской границе в дни голосования на выборах в Госдуму
11:50
«ДНР»: Более 350 заразившихся и 17 умерших от коронавируса за сутки
09:54
«ЛНР»: 82 заболевших и 15 умерших от ковида за сутки
09:10
«ЛНР» сообщила о пожаре в пятиэтажке, два человека погибли
23:10
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:21
«ДНР» заявила о ранении двух человек при обстреле
17:30
«ЛНР» усилила проверки документов и транспорта
11:56
«ДНР»: 464 новых случая ковида, 18 человек умерли
11:42
«ДНР» на день возобновит работу КПВВ под Донецком 27 августа
все новости
19:22
Донетчанин Виктор Смирнов завоевал «серебро» на Паралимпиаде в Токио
18:42
Глава Верховной Рады приедет на Донбасс
18:21
Обострение на Донбассе: Штаб ООС в субботу зафиксировал 13 обстрелов
17:54
На Донетчине за сутки выявили 157 случаев коронавируса, 9 человек умерли
17:22
Украина в ТКГ: Россия пытается сорвать встречу Зеленского и Байдена
17:00
В Донецкой области ранены восемь украинских военных
15:16
Военные показали последствия обстрела Авдеевки
14:45
В Луганской области один человек умер от ковида
13:13
Коронавирус на неподконтрольной Луганщине: более 100 новых случаев
13:05
В Киеве прошла акция в поддержку политических узников Кремля и заложников боевиков
12:33
В Донецке пройдет очередной съезд «ДНР» при участии россиян
12:20
До 30 августа поезда не будут доезжать в Авдеевку из-за обстрела
12:05
«ДНР» отменила комендантский час на пару дней
11:25
Авдеевку обстреляли из запрещенных минометов: ранен военный, а поезд из Киева не доехал
10:39
На неподконтрольной Донетчине ковидом заболели еще 500 человек
все новости
ВИДЕО
Будут ли жители Донецка голосовать на выборах в Госдуму РФ? Опрос на улице ►
25 августа, 12:55
Обстрелы на Луганщине. Ситуация на передовой ►
24 августа, 19:31
Житель Донецкой области, раненый при обстреле, идет на поправку в больнице Днепра
24 августа, 12:08

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция