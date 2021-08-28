Военные показали последствия обстрела Авдеевки

В штабе операции Объединенных сил показали последствия обстрела Авдеевки.
По данным украинских военных, из незаконные вооруженные формирования стреляли по окраине города из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122мм. Это оружие запрещено применять согласно Минским договоренностям.
Пострадавших среди местного населения нет.
«Об указанном сообщено СММ ОБСЕ. По данному факту открыто уголовное производство», – сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что один украинский военнослужащий получил ранения в ходе обстрела.