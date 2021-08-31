Начальник Луганского погранотряда пойман на взяточничестве

Начальник одной из служб Луганского пограничного отряда задержан при получении взятки в сумме 100 тысяч гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.



Чиновник получил взятку от предпринимателя, который поставлял запчасти для военной техники.



«По данным следствия, старший лейтенант требовал от предпринимателя 100 тыс. грн за беспрепятственное подписание накладных на поставку запчастей к военной технике. Военнослужащий обещал, что в случае получения "вознаграждения" он будет способствовать дальнейшему сотрудничеству предпринимателя с пограничным отрядом», — говорится в сообщении.



Военнослужащего задержали непосредственно после получения денег в офисе предпринимателя в Северодонецке. В настоящее время проводится обыск по месту его службы.



Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).