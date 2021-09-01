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За выдачу псевдопаспортов: Сотруднику «миграционной службы ДНР» в Макеевке заочно сообщили о подозрении

01 сентября 2021, 16:38

За выдачу псевдопаспортов: Сотруднику «миграционной службы ДНР» в Макеевке заочно сообщили о подозрении

Начальнику «сектора миграционной службы ДНР» в Макеевке заочно сообщено о подозрении в преступлениях против Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года 54-летний мужчина занимает должность начальника «сектора миграционной службы Центрально-Городского райотдела Макеевского ГУ МВД ДНР».

В частности, он организует незаконное обязательное получение так называемых «паспортов ДНР» жителями временно оккупированной территории Донецкой области.

«Получать указанный документ вынуждены лица, работающие в гуманитарной, медицинской и социальных сферах, а также пенсионеры. В случае отказа им грозит увольнение с работы и лишение возможности оформления пенсионных выплат», – отмечают в прокуратуре.

Жителю Макеевки заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным правозащитных организаций, на неподконтрольной украинской власти территории Донетчины уже выдано 780 тысяч псевдопаспортов «ДНР».

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