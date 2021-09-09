В Донецкой области восстановят более 400 домов, разрушенных из-за обстрелов

За сентябрь-ноябрь в Донецкой области планируют восстановить более 400 домов, поврежденных при обстрелах в зоне ООС. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА.





«С 1 сентября в Донецкой области снова начаты работы по восстановлению поврежденных домов в населенных пунктах вблизи линии разграничения, которые были повреждены в результате обстрелов боевиками», — говорится в сообщении.



Бригады ГСЧС проведут восстановительные работы на объектах в прифронтовой зоне, пока будет держаться сухая погода. Уже завершены работы по 45 адресам. За два месяца планируется восстановить более 400 домов.



Кроме того, продолжается работа по компенсации за полностью разрушенное жилье — с начала года принято решение о выплате средств 196 лицам на общую сумму 47 млн 300 тысяч гривен.