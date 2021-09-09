Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Донецкой области восстановят более 400 домов, разрушенных из-за обстрелов

09 сентября 2021, 11:00

В Донецкой области восстановят более 400 домов, разрушенных из-за обстрелов

За сентябрь-ноябрь в Донецкой области планируют восстановить более 400 домов, поврежденных при обстрелах в зоне ООС. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА.



«С 1 сентября в Донецкой области снова начаты работы по восстановлению поврежденных домов в населенных пунктах вблизи линии разграничения, которые были повреждены в результате обстрелов боевиками», — говорится в сообщении.

Бригады ГСЧС проведут восстановительные работы на объектах в прифронтовой зоне, пока будет держаться сухая погода. Уже завершены работы по 45 адресам. За два месяца планируется восстановить более 400 домов.

Кроме того, продолжается работа по компенсации за полностью разрушенное жилье — с начала года принято решение о выплате средств 196 лицам на общую сумму 47 млн 300 тысяч гривен.

Читайте также:

На Донетчине компенсации за разрушенное в боях жилье предоставили 153 пострадавшим

Еще по теме

Прочее
ГСЧС в Донецкой области гсчс разрушенное жилье

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:57
«ЛНР» сократит пропуск грузовиков через «границу» с Россией на дни выборов в Госдуму РФ
11:22
Шахта Засядько снова подверглась обстрелу — группировка «ДНР»
11:12
«ДНР»: На ДМЗ в Донецке произошел пожар
09:47
«ЛНР» сообщила о 133 заболевших коронавирусом и 14 умерших за сутки
21:57
«ДНР»: Из-за обстрела обесточен вентилятор шахты Засядько, эвакуируют горняков
21:02
«ДНР» заявила о ранении двух жителей Донецка
20:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 сентября
16:15
В партии Путина признали, что Донецк — не Россия
15:23
В «Единой России» назвали число своих сторонников на Донбассе
12:42
«ДНР»: 292 человека заболели COVID-19, 95 умерли
11:45
На Донбасс приехал российский «православный олигарх» Малофеев вместе с «единоросами»
10:24
В центре Донецка заменили огромный баннер «Наш выбор — Россия»
09:21
«ЛНР»: 285 заболевших и 13 умерших от COVID-19
22:42
Просто отвернулись: «ЛНР» провела тренировку «тайного» электронного голосования на выборах в Госдуму РФ
20:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 сентября
все новости
12:40
Прокуратура Донетчины сообщила о подозрении двум мариупольским криминальным авторитетам
12:36
СБУ: В ОРДЛО ускорили незаконную выдачу паспортов РФ для обеспечения результата на выборах «Единой России»
11:57
«ЛНР» сократит пропуск грузовиков через «границу» с Россией на дни выборов в Госдуму РФ
11:45
Советники лидеров нормандского формата провели встречу — глава МИД
11:22
Шахта Засядько снова подверглась обстрелу — группировка «ДНР»
11:12
«ДНР»: На ДМЗ в Донецке произошел пожар
11:00
В Донецкой области восстановят более 400 домов, разрушенных из-за обстрелов
10:48
Из-за обстрелов на Донетчине «Укрзализныця» ограничила движение отдельных пригородных поездов
10:30
На Донбассе ранен украинский военный, состояние тяжелое
10:18
СММ ОБСЕ на Донбассе зафиксировала свыше полутора тысяч нарушений режима тишины за сутки
09:47
«ЛНР» сообщила о 133 заболевших коронавирусом и 14 умерших за сутки
09:40
На Донетчине зафиксировали 167 новых больных COVID-19
09:26
Резников: Неважно, сколько тысяч паспортов РФ на Донбассе, если Россия решится на открытое вторжение
08:45
Собирала грибы: Миссия ОБСЕ подтвердила подрыв на мине жительницы Горловки
08:16
В Украине за сутки подтвердили 3 663 новых случая коронавируса
все новости
ВИДЕО
Как отдыхает дочь главы «ДНР»? Дайджест НД ►
05 сентября, 22:21
С чем Зеленский вернулся из США и кто устроил очередное обострение. Донбасс сегодня ►
04 сентября, 21:45
Обострение на Донбассе портит праздники. Дайджест НД ►
29 августа, 21:12

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция