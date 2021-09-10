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Спикер парламента Разумков во второй раз заболел ковидом

10 сентября 2021, 20:20

Спикер парламента Разумков во второй раз заболел ковидом

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.

«Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями – это невинная формальность или дань духу времени и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня», – написал Разумков на странице в Facebook.

Спикер Рады подчеркнул, что в субботу собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен был дискутировать на тему верховенства права в Украине.

«К сожалению, не смогу посетить мероприятие лично, ведь для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коронавирус. Он оказался положительным. Спасибо организаторам за четкую позицию в вопросе противодействия пандемии, которая и позволила выявить болезнь, ведь явных симптомов не было», – отметил он.

Также Разумков выразил надежду, что сможет выступить online.

«Буду находиться на самоизоляции, некоторое время буду работать дистанционно», – написал спикер парламента.

Ранее Разумков сообщил, что заболел коронавирусом, в ноябре 2020 года.

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