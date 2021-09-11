Зеленский подписал указ о социальных гарантиях для ветеранов войны и семей погибших военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о социальной защите ветеранов войны и семей погибших украинских военных, сообщает пресс-служба главы государства.



Документом, в частности, поручается Кабинету министров Украины предусмотреть в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год расходы на выплату денежной компенсации для получения жилья.



Компенсацию на жилье смогут получить:

Семьи погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного во время участия в антитеррористической операции; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО; Внутренне перемещенные лица, принимавшие непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии; Семьи участников боевых действий на территории других государств, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного на территории этих государств во время конфликтов; лиц с инвалидностью I-II групп из числа УБД на территории других государств; Семей погибших участников Революции Достоинства, а также семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий во время Революции Достоинства.

Кроме того, правительству необходимо утвердить Государственную целевую социальную программу обеспечения реализации права на жилье лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины на период до 2025 года.



Также президент поручил Кабинету министров обеспечить с 2022 года функционирование Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.