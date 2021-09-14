«ЛНР»: За сутки 13 пациентов с COVID-19 умерли

За прошедшие сутки, 13 сентября, в отдельных районах Луганской области зафиксировали 13 летальных случаев вследствие COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



О новых заболевших не сообщается.



За все время пандемии там признают 10 422 случая коронавируса. Из них 8115 пациентов выписаны после выздоровления, 1052 — умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 3332 новых случая заболевания COVID-19.