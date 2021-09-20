Арестович рассказал, в каких подгруппах ТКГ есть успехи

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал о продвижениях в некоторых профильных подгруппах по Донбассу. В частности, по его словам, разблокирована работа в политической подгруппе.



Арестович отметил, что есть успехи в социально-экономической подгруппы, там создана международная группа, которая опекается вопросами экологии Донбасса: «Там 30 подтопленных шахт. По экологической теме хорошие продвижения. Хорошее еще продвижение по теме инспекции МАГАТЭ», - сказал он в эфире телеканала «Наш».



Также разблокирована работа в политической подгруппе, которая вернулась к работе над Планом совместных шагов по мирному урегулированию: «Но это очень медленно, ожидать там быстрых результатов не приходится».



Консультации в политподгруппе неоднократно блокировались начиная с марта 2021 года в связи с приглашениями российской стороной Майи Пироговой, которая в Украине осуждена за террористическую деятельность.