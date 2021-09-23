На Луганщине пенсионер угрожал взорвать гранату

В Луганской области полицейские задержали пенсионера, который ходил по поселку с гранатой и намеревался покончить с собой. В полиции Луганской области сообщают, что задержанному грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.



Инцидент произошел в Новоайдаре, где по центральной улице одного из поселков 63-летний пенсионер ходил с гранатой «РГД-5» в руках с запалом.



Полицейские обнаружили мужчину возле одного из детских садов города. Взрывотехники забрали у мужчины гранату. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.