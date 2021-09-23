«Шахтер» открывает фан-шоп на стадионе в Киеве

Футбольный клуб «Шахтер» откроет свой магазин на НСК «Олимпийский» в Киеве.



В магазине можно будет купить игровую форму клуба, повседневную одежду и атрибутику «горняков».



Торжественное открытие торговой точки состоится 25 сентября в день матча с «Вересом», передает пресс-служба клуба. Посетителей ждет автограф-сессия легенды «Шахтера» Дарио Срны, шоу-программа и розыгрыш призов.



Фан-шоп находится у входа на стадион со стороны метро «Дворец спорта».



В день матча за Суперкубок Украины 22 сентября магазин уже работал в тестовом режиме.



Как сообщает корреспондент «Новостей Донбасса», сейчас завершаются полноценные приготовления к полноценному открытию фан-шопа.

На НСК «Олимпийский» также есть клубный магазин столичного «Динамо».



С прошлого сезона «Шахтер» проводит домашние матчи в Киеве, деля этот стадион с «Динамо».