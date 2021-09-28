На Донетчине и Луганщине вакцинировано против COVID-19 более 480 тысяч человек

На подконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей прививки от коронавируса сделали свыше 480 тысяч человек. Полностью завершили курс вакцинации почти 300 тысяч человек.



По данным Донецкой облгосадминистрации, в области с начала кампании по вакцинации проведена 471 161 прививка, из них 5 717— за прошедшие сутки. Одну дозу вакцины всего получили 268 463 человека, две дозы — 202 698 человек.



В Луганской области с начала прививочной кампании против COVID-19 привито 214 825 человек, в том числе 2 838 - за прошлые сутки. Из общего количества вакцинированных одну дозу получили 117 744 человека, полностью иммунизированы — 97 081.