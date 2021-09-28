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«ДНР» отчиталась о вакцинации от коронавируса 200 тысяч жителей ОРДО

28 сентября 2021, 19:44

«ДНР» отчиталась о вакцинации от коронавируса 200 тысяч жителей ОРДО

В отдельных районах Донецкой области, которые контролирует группировка «ДНР», прививки от коронавируса сделали порядка 200 тысяч человек. Об этом сообщает «минздрав ДНР».

Как уточняется, это количество провакцинировано с 1 февраля 2021 года, когда препараты начали поступать из России.

Группировка «ДНР» вакцинирует жителей ОРДО российскими вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт» (однокомпонентный вариант вакцины «Спутник V», не требующий введения второй дозы препарата).

9 августа 2021 года на подконтрольную боевикам территорию была доставлена очередная партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 90 000 доз.

Украина не признает российские вакцины, ссылаясь на то, что они не прошли регистрацию Всемирной организацией здравоохранения.

Жители ОРДЛО также могут вакцинироваться от коронавируса на подконтрольной Украине территории.

С начала пандемии «ДНР» подтвердила 65 645 случаев заболевания COVID-19. Из них 51 364 человека выздоровели, летальных случаев — 4 808.

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