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Кабмин предлагает платить налоги и ЕСВ каждый месяц, а не раз в квартал

29 сентября 2021, 15:23

Кабмин предлагает платить налоги и ЕСВ каждый месяц, а не раз в квартал

Кабинет министров согласовал законопроект, которым предлагается изменить налоговый период с квартального на месячный для представления налогоплательщиками. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко по итогам заседания правительства 29 сентября.

В Верховную Раду будет подан законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц.

Проект закона разработал Пенсионный фонд.

Как сообщает «Экономическая правда», в пояснительной записке к законопроекту говорится, что его цель — «обеспечение своевременности исчисления страхового стажа», а также «обеспечние своевременности назначения и получения пенсионных и других выплат по соцстрахованию».

Сейчас для плательщиков ЕСВ и единого налога предусмотрено представление отчетности с установлением квартального периода (отчет подается в течение 40 дней после окончания отчетного квартала).

Но, как говорится в записке за подписью главы Минсоцполитики, объединение отчетности по ЕСВ и налога на доходы физлиц с квартальным периодом отчетности привело к:

  • отсрочке (от 1 до 3 месяцев) поступления в реестр сведений о зарплате работников, уплате ЕСВ, страховом стаже и несвоевременности включения отчетных периодов для расчета соцвыплат (временная нетрудоспособность, безработица, начисления пенсии);
  • ослаблению платежной дисциплины в части суммы единого взноса;
  • смещения срока (от 1 до 3 месяцев) расчета показателей средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы;
  • невозможности проведения своевременного ежемесячного анализа основных показателей, влияющих на наполнение Пенсионного фонда.

Поэтому предлагают внести изменения в Налоговый кодекс.

В Минсоцполитики заявляют, что обеспечение направления налоговой ежемесячно данных об уплате работодателем единого взноса позволит ежемесячно рассчитывать страховой стаж.

Для субъектов хозяйствования называют и негативное влияние в случае принятия закона — «незначительное увеличение времени на представление ежемесячной отчетности».

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