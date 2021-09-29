В Покровске появится индустриальный парк

В Покровске Донецкой области депутаты выделили земельный участок под строительство индустриального парка, сообщает пресс-служба горсовета.



Технопарк разместится на участке площадью около 15 га в районе улицы Аграрная.



«Мы спешим собрать весь пакет документов, чтобы уже в ближайшее время получить финансирование на строительство современного технопарка. Для этого мы должны иметь кадастровый номер земельного участка. Уже на октябрьской сессии будет представлена концепция индустриального парка», — отметила во время онлайн-заседания внеочередной сессии секретарь Покровского городского совета Наталья Иваньо.



Как отмечается, проект создания индустриального парка обусловлен процессами трансформации экономики угольных городов Донетчины в связи с закрытием шахт.



Ориентировочная стоимость реализации проекта составляет более 65 млн грн.

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