МВД: Украина обустроит границу на участке с Россией и Беларусью

Участок границы Украины с Россией и Беларусью до 2023 года должен быть обустроен, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.



«В следующем году должно быть "большое строительство границ". Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны. Кроме того, МВД сосредоточит внимание, чтобы обеспечить хорошие условия службы. В том числе достойный уровень оплаты для личного состава», – заявил министр во время рабочей поездки в Луганскую область.



Он рассказал, что для полного обустройства границ Украине необходимо 17 миллиардов гривен. МВД обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет 2022 года.



«Участок с протяженностью более 100 километров уже обустроен. Но у нас еще тысячи километров необорудованной границы», – добавил Монастырский.

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