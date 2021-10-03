«Шахтер» сыграл в сухую ничью с «Динамо» в УПЛ

Безголевая ничья между грандами украинского футбола. Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграли вничью 0:0 в десятом туре Украинской премьер-лиги.



Такой результат позволил сохранить «Динамо» первую строчку в турнирной таблице с 26 очками. У «Шахтера» на три балла меньше и он идет вторым.



Сегодня номинальным хозяином стадиона «Олимпийский» было «Динамо». Свои домашние матчи на этом стадионе проводит и «Шахтер».



«Новости Донбасса» сделали большой репортаж о том, как «Шахтер» и «Динамо» делят один стадион в Киеве и об отношении болельшиков двух клубов к этому.

22 сентября «Шахтер» обыграл «Динамо» в Суперкубке со счетом 3:0.