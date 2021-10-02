Добро пожаловать, или Вам тут не рады. Станет ли «Шахтер» своим в Киеве?

Болельщики «Шахтера» и «Динамо» во время матча за Суперкубок 22 сентября 2021 года. Фото: «Шахтер»

Уже год футбольный клуб «Шахтер» проводит домашние матчи в Киеве, разделив главный стадион страны со своим принципиальным соперником — киевским «Динамо». До начавшегося в 2014 году вооруженного конфликта такое было невозможно представить и даже после начала войны «Шахтер», покинув Донецк, играл домашние поединки в других украинских городах.



Эффект домашних матчей «Шахтера» в Киеве стал особенно заметен с нового сезона, когда болельщики смогли вернуться на трибуны после смягчения ковидных ограничений. «Новости Донбасса» решили поближе рассмотреть футбольный феномен переселения дончан в столицу и узнать, кто «за» и «против» такого решения.



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С «Шахтером» в сердце



Владимир Фомичев старается не пропускать ни одного матча «Шахтера» в этом сезоне. За донецкий клуб он болеет уже 20 лет.



«Меня отец привел первый раз на стадион. Это была игра "Шахтер" — "Закарпатье" на стадионе "Шахтер" в парке Щербакова», — вспоминает в разговоре с «Новостями Донбасса» Владимир.



А дальше были сотни матчей любимой команды в Донецке: от скромных стадионов «Шахтер» и «Локомотив» до ультрасовременной «Донбасс Арены».



Но из-за начавшегося в 2014 году вооруженного конфликта Фомичев, как и его родная команда, — вынужденные переселенцы из Донбасса, оказавшиеся в Киеве.



«До прошлого сезона я несколько лет особо не интересовался [футболом], потому что было не до этого, было много других проблем», — делится переселенец.



За плечами Владимира — почти два года в плену группировки «ДНР». Его задержали сотрудники «министерства государственной безопасности» (МГБ) в январе 2016 года в Макеевке — городе-спутнике Донецка, куда он приехал к родителям встретить Новый год.



«Я очень сильно хотел домой и рискнул поехать. Думал, поскольку это новогодние праздники, то никому я не буду интересен. Оказалось — наоборот», — говорит с иронией Владимир про те события, о которых он не очень любит вспоминать.



Молодой человек был участником донецкого Евромайдана с осени 2013 года и митингов за единство Украины весной 2014-го, что и стало причиной для ареста. В «МГБ» сфабриковали дело против Фомичева, обвинив в незаконном хранении оружия и участии в экстремистских организациях.



На первоначальном этапе — в подвале «МГБ» — Владимир подвергся пыткам. Дальше были СИЗО и Горловская колония. Переносить тяготы неволи, по его словам, ему помогали книги и футбол по телевизору.



«Футбол помогал мне тем, что на него можно было отвлекаться, — объясняет бывший узник "ДНР". — В колонии посмотрел почти всю Лигу чемпионов сезона 2016/17. По-моему, в финале "Реал" обыграл "Ювентус"».



А вот «Шахтер» и другие украинские клубы по российскому спортивному каналу, который был доступен в тюрьме, показывали нечасто.



В колонии заключенные могли читать местную спортивную газету. Там были результаты матчей футбольных чемпионатов «ДНР», Украины, России и Западной Европы. «Но меня интересовал чемпионат Украины, потому что чемпионат России можно было смотреть по телевизору», — вспоминает Фомичев.



Ему удалось выйти на свободу в результате обмена пленными 27 декабря 2017 года.



Болельщик «Шахтера» Владимир Фомичев. Фото: «Новости Донбасса»

Новый сосед



«Шахтер» не проводит матчи в Донецке с мая 2014 года. После начала вооруженного конфликта один из двух лучших клубов Украины переехал в Киев, где футболисты живут и тренируются. Но домашние матчи «горняки» сначала проводили на стадионе во Львове, а потом в Харькове.



На ситуацию повлиял коронавирус. Стало понятно, что игры будут проходить без зрителей и «Шахтер» решил не тратить время и деньги на перелеты в Харьков, начав играть на столичном «Олимпийском» стадионе.



«Если мы говорим о спортивной составляющей, то постоянно летать куда-то — это трудно для игроков и тренерского штаба. С точки зрения достижения спортивных результатов [играть в Киеве] — более оптимальное решение, — пояснил «Новостям Донбасса» директор по маркетингу футбольного клуба «Шахтер» Александр Мамалыга.



До этого на 70-тысячном стадионе, принадлежащем государству, домашние матчи проводило только киевское «Динамо» — главный конкурент «Шахтера». Теперь арену арендуют оба клуба. Так война и пандемия сделала двух непримиримых соперников соседями.



«"Олимпийский" — это государственный стадион и, соответственно, мы, так же как и "Динамо", и любая другая организация, можем брать его в аренду на наши матчи», — подчеркнул директор по маркетингу «Шахтера».



«Для "Шахтера" [проведение матчей в Киеве], в первую очередь, логичное решение, к которому они шли уже не первый год. В Украине не так много городов, которые могут обеспечить все условия для команды уровня "Шахтера", — сказал "Новостям Донбасса" заместитель главного редактора спортивного сайта Ua.Tribuna.com Александр Сажко. — Надо понимать, что "Шахтер" — это не только первая команда. Есть клубная структура и ее нужно где-то поместить. Тренировочная база, стадион, условия для проживания и развлечений важны, особенно с точки зрения привлечения легионеров».



В донецком клубе не скрывают, что Киев еще и более перспективен с точки зрения коммерческих целей. Речь, прежде всего, о продаже билетов и атрибутики. Правда, на новом месте все нужно начинать заново.



«С точки зрения взаимодействия с болельщиками — это сложно, потому что мы работаем над построением лояльности с нуля. Даже те люди, которые ранее жили в Донецке и в результате событий, произошедших в 2014-м и последующих годах, переехали в Киев — они не посещали матчи, потому что клуб играл во Львове, а потом в Харькове. Соответственно, мы начинаем работать с формированием лояльности к клубу с базовых вещей», — отметил директор по маркетингу «Шахтера» Александр Мамалыга.



Матч за Суперкубок «Шахтер» — «Динамо» 22 сентября 2021 года. Фото: «Шахтер»

Переселенческий фактор



Согласно официальной статистике, в Украине насчитывается около полутора миллионов внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Подавляющее большинство из них выехали именно с охваченных боевыми действиями районов Донецкой и Луганской областей. Только в Киеве насчитывается более 165 тысяч переселенцев, а в Киевской области — еще почти 70 тысяч. Если не считать, подконтрольные Украине территории Донетчины и Луганщины, то столичный регион — лидер по количеству переселенцев.



«Конечно, очень важно, что в Киеве самая большая фан-база "Шахтера", потому что большое количество переселенцев из Донбасса переселились сюда», — говорит заместитель главного редактора Ua.Tribuna.com Александр Сажко. При этом журналист подчеркивает, что наличие большого количества переселенцев — это только один из ряда факторов, почему клуб решил играть в столице.



В «Шахтере» говорят, что взаимодействую с выходцами из Донбасса.



«У нас есть различные сегменты болельщиков. Переселенцы из Донбасса и те люди, которые ранее поддерживали клуб — они являются одним из подсегментов тех болельщиков, с которыми мы работаем», — рассказал директор по маркетингу клуба Александр Мамалыга.



Как пояснил специалист, взаимодействие происходит не по принципу регионального происхождения, а с учетом того, посещал ли человек матчи «Шахтера».



«[Наши предложения] привязаны непосредственно к абонементам: то есть те люди, которые покупали сезонные абонементы, либо покупали билеты на «Донбасс Арену». Также это касается и тех болельщиков, которые покупали сезонные абонементы и билеты в Харькове и во Львове. То есть мы стараемся сфокусироваться в большей мере на поведенческую динамику людей с точки зрения того, как они посещают футбольные матчи, как они поддерживают команду, — сказал Мамалыга.



«Шахтер» открыл свой магазин на «Олимпийском» в Киеве. На стадионе есть и магазин «Динамо». Фото: «Шахтер»

Он отметил, что «Шахтер» ставит перед собой задачу нарастить число болельщиков и за счет новых людей.



«Мы отвечаем за доход и за посещаемость и доход является фактором посещаемости. Как результат, мы делаем все наши активности с оглядкой на то, как мы можем привести больше людей на стадион в сложившихся условиях», — добавил директор по маркетингу «Шахтера».



«Наверное, нужно находить новых болельщиков. Держаться постоянно за донецкий костяк тяжело, потому что нас мало на стадионе. И это не самое дешевое удовольствие [посещать матчи]. Да и не все донецкие переселенцы любят футбол, — рассуждает в беседе с "Новостями Донбасса" переселенец Владимир Фомичев. — Но все равно, мне кажется, что нужно как-то поддерживать именно переселенцев которые ходят [на футбол]. В клубе, наверное, должны быть какие-то скидки, в футбольной школе клуба должны быть какие-то скидки для детей-переселенцев. Потому что очень важно чтобы в команде появлялись игроки, которые родом из Донецка».



Как бы там ни было, для переселенцев, интересующихся футболом, поход на матч родного клуба — это отдушина.



«Когда ты приходишь на стадион и выплескиваешь свои эмоции, ты потом можешь быть спокойным всю неделю, — делится переселенец Владимир Фомичев. — У нас [переселенцев] не самое лучшее психологическое положение, есть разные проблемы. Когда ты все это перекладываешь на футбол, а потом это не переносишь в обыденную жизнь, мне кажется, что это хорошо. Я в свои 28 лет только сейчас понял, что на футболе можно все это выкладывать. То есть можно просто ходить на стадион — это будет хобби. Ты можешь поехать на выезд: ты приехал на поезде посмотреть другой город, другой стадион, другую фанатскую культуру, других людей».



«Клуб может быть последней связью или одной из самых важных связей, которая осталась сейчас [у переселенцев] с регионом, с их домом. Поэтому для них "Шахтер" важен», подчеркивает спортивный журналист Александр Сажко.



Болельщики «горняков» в Киеве. Фото: «Шахтер»

«Даже не снилось в страшном сне»



В футбольном клубе «Динамо» нам отказались комментировать свое отношение к выступлению «Шахтера» в Киеве. Вместе с тем известна позиция владельца столичного клуба Игоря Суркиса.



«У меня есть мечта, чтобы донецкий "Шахтер" уехал в свой регион. Но меня обвиняют, например, что "Шахтер" сегодня играет в Киеве и я [якобы] дал возможность [использовать им] центральный стадион... Я ничего никому не давал! Как президент клуба я был, естественно, против. Потому что [теперь нам] тяжело эксплуатировать поле. Но люди оказались не дома. Тем более стадион принадлежит государству. Тем более деньги, которые будут идти на этот стадион, — они будут этот стадион как можно дольше поддерживать. Ну играют... Но у меня есть мечта, чтобы они поехали в свой регион, а мы играли в Киеве и были единственной командой, которая играет в Киеве», — говорил президент «Динамо» в интервью Дмитрию Гордону.



Куда непримиримее позиция ультрас «Динамо». Летом фанаты киевского клуба даже устроили «охоту» на рекламу с новой формой «Шахтера», которая была размещена на улицах столицы и других украинских городов.



Позже «трофеи» появились на матче «Динамо». Столичные ультрас написали на срезанном рекламном баннере: «Убирайтесь играть в Мариуполь. Вам тут не рады».



Реакция ультрас «Динамо» на матчи «Шахтера» в Киеве. Фото: ua.tribuna.com

«Когда мы прорабатываем маркетинговую кампанию,если говорить о рекламных плоскостях в городе, мы всегда рассматриваем потенциальные возможности вандализма и мы стараемся митигировать (смягчить — ред.) эти риски. Мы понимаем, что есть болельщики других клубов, которые могут быть радикально настроены. Но нельзя сказать, что это мнение всего города”, — прокомментировал "Новостям Донбасса" инцидент директор по маркетингу "Шахтера" Александр Мамалыга. — Нельзя говорить, что все плоскости были испорчены. Те активности, проведенные группой людей, были размещены в соцсетях и гиперболизированы медиа».



«Отношение [к матчам "Шахтера" в Киеве] максимально негативное. Это было понятно еще с того момента, как они начали сюда намыливаться, — сказал "Новостям Донбасса" представитель ультрас "Динамо" Алексей "Декстер". — Для фанатов "Динамо" даже не снилось в страшном сне, что нам придется делить этот легендарный стадион со своим главным соперником».



Он напомнил, что протесты против домашних матчей «Шахтера» устраивали и в других городах. По словам «Декстера», основная причина недовольства — агрессивная политика «Шахтера» в тех городах, куда он переезжал.



«Они не готовы мирно сосуществовать с основной командой этого города. Они хотят быть главными и затмить собой ту команду, которая находится в сердце жителей города, — подчеркнул представитель ультрас «Динамо». — «Это касается и внешней рекламы, и маркетинга, мы знаем, что они и по школам приглашают детей [на матчи]. Это все людьми воспринимается очень болезненно. Особенно на фоне того, что "Динамо" такой политики не проводит и в маркетинге очень сильно отстает».



Вместе с тем между ультрас украинских клубов продолжает действовать перемирие, которое было заключено после начала российской агрессии.



Болельщик «горняков» Владимир Фомичев отмечает, что на бытовом уровне не сталкивается с негативной реакцией из-за клубных пристрастий. «Как-то я приехал на футбол в Ужгород. Захожу в бар, а там сидят фанаты киевского "Динамо". Они ко мне подошли со словами: "Ничего себе, ты за "Шахтер"?" Они удивлены, что еще есть люди, которые болеют за "Шахтер" и при этом сами из Донецка», — вспоминает он один из случаев.



В фан-движении «Динамо» настаивают, что «горнякам» следует проводить матчи в Донецкой области. «У "Шахтера" есть отличная возможность играть в Мариуполе, где они прописаны как юридическое лицо», — подчеркнул ультрас киевского клуба «Декстер».



В самом «Шахтере» на это отвечают, что постоянные поездки будут негативно сказываться на результатах команды. Кроме того, сейчас на Донетчине нет работающего аэропорта.



«Команда живет здесь она тренируется здесь, есть тренировочная база и, соответственно, летать на какие-то другие локации с точки зрения спортивного результата не совсем удобно», — сказал директор по маркетингу «Шахтера» Александр Мамалыга.



Борьба «Шахтера» и «Динамо» теперь не только на поле. Фото: «Шахтер»

Соперничество на поле и за его пределами



О психологии руководства «Шахтера» во всем быть лучше «Динамо» говорит и спортивный журналист Александр Сажко.



«Тут [в Киеве], мне кажется, задача будет абсолютно та же самая: всегда стараться показать, что они лучше. У "Шахтера" есть, так сказать, черта в менеджменте, которая, наверное, многим людям не нравится», — подчеркнул он.



Сажко отмечает и отставание «динамовцев» в продвижении клуба. По его словам, это может подстегнуть менеджмент «Динамо» стать лучше.



«Для "Шахтера" сейчас есть стимул показать себя в Киеве: как он будет работать с болельщиками, каким будет маркетинг. И вот, если "Динамо" не будет за ним тянуться, то будет уже видно, что все эти службы, все эти люди, которые работают в "Динамо", не справляются», — считает заместитель главного редактора Ua.Tribuna.com.



В новом сезоне на стадионы Украины вернулись болельщики. Текущие ковидные ограничения позволяют заполнять трибуны, хоть и не полностью.



Первые туры показали, что по посещаемости домашних матчей в Киеве «Шахтер» идет вровень с «Динамо».



«Посещаемость для нас позитивная. Правда, не совсем корректно сравнивать с "Динамо", потому что мы не знаем, какие у них цели, — комментирует показатели директор по маркетингу "Шахтера" Александр Мамалыга. — Если говорить именно о болельщиках "Динамо" против болельщиков "Шахтера", то в процентном соотношении это один к четырем, один к пяти. То есть на каждые 10 тысяч [болельщиков "Шахтера"], которые приходят на наш матч, по идее, они ["Динамо"] должны делать 40-50 тысяч [болельщиков]».



Тем временем домашний стадион «Шахтера» в Донецке — «Донбасс Арена» — уже семь лет простаивает без футбола. «Бриллиант», как когда-то называли арену, при «ДНР» утратил былой блеск. А парк, который окружает стадион, зарос сорняками.



Болельщик «горняков» Владимир Фомичев надеется, что когда Донецк вернется под контроль Украины, то «Шахтер» станет одной из нитей, сшивающих общество.



«Очень хочется, чтобы для большинства переселенцев, которые вернутся в Донецк, и людей, которые не уезжали, "Шахтер" стал этой точкой объединения», — подчеркнул он.



«Донбасс Арена» и парк вокруг. Фото: «Новости Донбасса»



Оказавшись в непростой ситуации, «Шахтер» пытается найти свое место в Киеве. Очевидно, что не все в восторге от этого. Соперничество с «Динамо» теперь не только на футбольном поле, но и за его пределами. Однако противостояние клубов в вопросе привлечения болельщиков и организации матчей может пойти на пользу украинскому футболу, сделав его интереснее.



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