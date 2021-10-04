Киев хочет обсуждать газовые вопросы в Нормандском формате

Украинская сторона считает, что ситуация с поставкой газа в Европу, военная безопасность Украины, ситуация на Донбассе — это непосредственно связанные вопросы, поэтому выступает за их обсуждение в Нормандском формате. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Интерфакс-Украина».



«Сейчас переговоры в Нормандском формате ведутся исключительно на уровне советников лидеров. После визитов Меркель в Москву и Киев состоялось два раунда консультаций, две видеоконференции. Тема газа на них не обсуждалась, но она непосредственно давит снаружи на участников переговоров. Украина считает, что "Северный поток — 2″ и военная безопасность Украины, ситуация на Востоке Украины — это непосредственно связанные вопросы, поэтому мы выступаем за увязку этих вопросов и их обсуждение», — сказал министр.



Кулеба отметил, что сейчас в Нормандском формате работа на уровне советников ведется над попыткой организовать саммит, который Ангела Меркель хочет провести еще в статусе канцлера Германии.



«В Нью-Йорке, во время Генеральной Ассамблеи ООН мои немецкий и французский коллеги Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан хотели провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата. Я сразу дал согласие. Но [министр иностранных дел России] Сергей Лавров, как всегда, не нашел времени и возможности. Поэтому ситуация неопределенная. Если бы мы проводили встречу министров, я бы обязательно воспользовался случаем встречи и поднял тему того, как газовый кризис влияет на ситуацию с безопасностью и в Украине, и в Европе в целом», — заверил Кулеба.



Глава МИД подчеркнул, что газовый кризис создан в ручном режиме, «поэтому люди понимают, что это не какая-то совокупность факторов, которые сошлись, и надо решать этот клубок».



«Все понимают источник кризиса, как он был создан. Очевидно, в Европе существует мнение, что будет найдено решение с РФ и вопрос стабилизируется. Потому что даже в самых страшных снах западноевропейский политик или бизнесмен не может себе представить, что Россия все же их "кинет" и заморозит дома, фабрики и заводы», — пояснил он.



Кулеба допустил, что в сложившейся ситуации проблемы транзита газа через Украину могут стать лишь маленьким элементом общемирового кризиса.



«Он накладывается на ускорение "зеленого перехода" в Европе. Мы видим неординарную ситуацию в Китае, которая тоже официально объясняется "зеленым переходом", сокращением добычи угля. Я не исключаю, что проблемы нашей трубы могут стать лишь маленьким элементиком общего энергетического мирового кризиса. "Северный поток — 2″ еще не заработал, это надо учитывать. И когда газ пойдет по "Северному потоку — 2″, несмотря на все победные реляции "Газпрома" и России, пока не известно», — отметил министр.

О необходимости рассмотреть газовые вопросы в Нормандском формате заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель в июле.