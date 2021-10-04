В Центре реабилитации детей в Славянске — вспышка COVID-19

В Центре социально-психологической реабилитации детей в Славянске Донецкой области выявлены случаи инфицирования коронавирусом. Учреждение закрыто на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.
«Сейчас несколько случаев заболевания выявлены в Центре реабилитации детей на ул. Короленко. Поэтому он находится на карантине», — сказал заместитель руководителя ВГА Юрий Подлесный.
Часть детей госпитализирована, остальные лечатся амбулаторно в Центре.
Подлесный отметил, что в городе ежедневно фиксируют до 80 заболевших ковидом.
Среди инфицированных есть и те, кто имеет сертификат о прививках.
В Славянске не работает отделение для «ковидних» больных. Тех, кому нужна госпитализация, доставляют в больницы Краматорска, Константиновки, Бахмута и Николаевки.
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