В Центре реабилитации детей в Славянске — вспышка COVID-19

В Центре социально-психологической реабилитации детей в Славянске Донецкой области выявлены случаи инфицирования коронавирусом. Учреждение закрыто на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.



«Сейчас несколько случаев заболевания выявлены в Центре реабилитации детей на ул. Короленко. Поэтому он находится на карантине», — сказал заместитель руководителя ВГА Юрий Подлесный.



Часть детей госпитализирована, остальные лечатся амбулаторно в Центре.



Подлесный отметил, что в городе ежедневно фиксируют до 80 заболевших ковидом.



Среди инфицированных есть и те, кто имеет сертификат о прививках.



В Славянске не работает отделение для «ковидних» больных. Тех, кому нужна госпитализация, доставляют в больницы Краматорска, Константиновки, Бахмута и Николаевки.