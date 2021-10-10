«ДНР» отчиталась о восстановлении энергоснабжения Пикуз (Коминтерново)

Группировка «ДНР» сообщила об успешно проведенных ремонтных работах на объектах энергоснабжения временно неподконтрольного Украине поселка Пизуы (Коминтерново).

Восстановление энергоснабжения неселенного пункта стало возможным после обеспечения гарантий безопасности с украинской стороны. Электроэнергии в Пикузах не было более полуторамесяца из-за повреждения электросети вследствии обстрела.

За прошлые сутки штаб операции Объединенных сил зафиксировал 10 нарушений режима прекращения огня пророссийскими боевиками на Донбассе. Дважды они применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

