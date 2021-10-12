ООС: На Донбассе вчера 9 раз обстреляли украинских военных

В понедельник, 11 октября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе девять раз открывали огонь по украинским позициям, ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.



В частности, позиции украинских ВСУ попали под обстрел у Пивденного крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Вблизи Крымского было два обстрела из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Зайцево и Красногоровки боевики применили ручные противотанковые гранатометы. Неподалеку Талаковки украинские позиции попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Водяного, что на Приазовье, боевики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



В штабе ООС добавили, что по состоянию на 7часов утра 12 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



В свою очередь незаконные вооруженные формирования заявили, что их позиции были обстреляны из гранатометов различных систем в районе Коминтерново.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 11 октября 2021-го зафиксировала не менее 63 181 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.