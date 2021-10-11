На Донбассе — новые обстрелы, ранен украинский военный

Пророссийские боевики на Донбассе с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



В течение суток со стороны незаконных вооруженных формирований в штабе зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня. Из них три — из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем и один — из стрелкового оружия.



Вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Ему оказана неотложная домедицинская помощь, он эвакуирован в медучреждение, сказано в сообщении. Состояние раненного военного — удовлетворительное.

За минувшие сутки, 10 октября, незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь