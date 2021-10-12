Зеленский призвал ЕС наложить санкции за организацию российских выборов на Донбассе и в Крыму

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз наложить санкции на всех, кто попринимал участие в организации выборов в Госдуму России на неподконтрольной части Донбасса и в Крыму.



«Мы благодарны за то, что ЕС из года в год продолжает ограничительные мероприятия, но потребность в укреплении секционного давления назрела давно. В санкционные списки должны попасть все, кто брал участие в организации и проведении выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и оккупированных территориях Донбасса», — сказал Зеленский во время выступления на 23-м саммите Украина-ЕС в Киеве.

17-19 сентября в России прошло голосование на выборах в Государственную думу. Впервые Кремль привлек к голосованию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами.



Жители неподконтрольной Украине части Донбасса голосовали как непосредственно в ОРДЛО с помощью онлайн-системы, так и выехав на участки в Ростовскую область РФ.



Верховная Рада приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей ОРДЛО и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.



Украина наложила санкции за российские выборы на оккупированных территориях. В санкционный список вошли 33 кандидата в депутаты Госдумы, 54 члена так называемых «избирательных комиссий» в ОРДЛО и Крыму.