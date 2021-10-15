На час назад: Когда Украина переходит на зимнее время в 2021 году

В Украине переход на зимнее время, на час назад, традиционно состоится в последнее воскресенье октября. В 2021 году часы переведут в ночь на 31 октября, в 4:00.



Перевод часов на зимнее и летнее время происходит на основании постановления Кабинета министров № 509 oт 13 мая 1996 года «О порядке исчисления времени нa территории Украины». Впервые украинцы стали переводить часы дважды в год еще во времена СССР с 1981 года, считалось, что это целесообразно для экономии электроэнергии.



В последнее время многие страны отказыватся от перевода часов. По данным исследований, это нарушает биологические ритмы человека, повышается угроза сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний. В Украине также неоднократно пытались отменить сезонный перевод часов, но пока безрезультатно.



Последняя из таких попыток была в марте 2021 года, когда Верховная Рада поддержала законопроект №4201 авторства Руслана Стефанчука об отмене сезонного перевода часов и установлении постоянного «зимнего» времени. Однако нардепы провалили голосование законопроекта во втором чтении, документ отправили на доработку.



На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса группировки «ДНР» и «ЛНР» практикуют отказ от перевода часов по примеру России. Таким образом, с сезонным переходом разница во времени между подконтрольной и неподконтрольной Украине территориями составит 1 час.

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