В октябре украинцев ждут длинные выходные

В октябре 2021 года у украинцев будет 11 выходных дней, в том числе и один длинный уик-энд.



С 14 по 17 октября в связи с празднованием 14 октября Дня защитников и защитниц Украины будет четыре выходных подряд.



При этом рабочий день 15 октября переносится на субботу 23 октября.



Остальные семь выходных — это субботние и воскресные дни 2, 3, 9, 10, 24, 30 и 31 октября.

День защитника Украины как государственный праздник отмечают с 14 октября 2014 года. В июле этого года Верховная Рада переименовала его на День защитников и защитниц Украины.