На Донбассе за сутки — 1155 случаев COVID-19 и 23 смерти

За минувшие сутки, 15 октября, на подконтрольной территории Донецкой области зафиксировано 563 заболевших коронавирусной болезнью и один летальный случай.



С начала пандемии на Донетчине без учета неподконтрольной территории выявлено 112 868 заболевших, из которых 97 104 человека выздоровели, 2849 — умерли.



В Луганской области лабораторно подтверждено 592 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще 22 больных.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 40 777 случаях. Выздоровели 30 363 человека, умерли 1299 человек.

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