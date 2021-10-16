На Луганщине задержали женщину, которую подозревают в причастности к НВФ

На Луганщине военные Национальной гвардии из состава Объединенных сил задержали женщину, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.



Как сообщает пресс-центр штаба ООС, женщину задержали на одном из блокпостов в Станично-Луганском районе.



«При обязательной проверке документов при пересечении блокпоста гвардейцы ограничили передвижение 58-летней гражданки, жительницы города Луганска. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям», — говорится в сообщении.



Женщину доставили в местный отдел полиции. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины — «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».