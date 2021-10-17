Боевики стреляли из запрещенного вооружения, без потерь

За минувшие сутки , 16 октября, боевики 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, четыре из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



Обстрелы зафиксированы вблизи Луганского, Новотошковского, Красногоровки, Новолуганского, Крымского, Широкино, Марьинки и Светлодарска



Боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.



«Чтобы заставить противника прекратить огневую активность украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения», — отметили в штабе.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.