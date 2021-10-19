За понедельник, 18 октября, в Украине выявили 15 579 новых случаев заражения коронавирусом, что на 6 055 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 7 776 пациентов, а 538 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



Вчера госпитализировали 2 852 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 660 273 человека. Из них выздоровели 2 337 194 пациента, а умерли 61 348 человек.

С 18 октября Донецка и еще три области переходят в «красную» зону карантина. В связи с этим предусмотрено усиление антиковидных ограничений.