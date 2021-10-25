«ДНР» планирует регулировать цены на социально-важные продукты

Группировка «ДНР» планирует регулировать цены на продукты из перечня социально значимых в отдельных районах Донецкой области.



Как сообщила представительница «общественной палаты ДНР» Екатерина Мартьянова, у «ДНР» есть специальный документ, который указывает, что максимальная надбавка на социальные товары не должна превышать 25%. Она пояснила, что проконтролировать максимально предельную надбавку для картофеля в Донецке не удается, потому что предприниматели, которые торгуют на рынках, находятся на упрощенной или патентной системе налогообложения. Это значит, что они могут не предоставлять документы о происхождении товара. Именно цены на картофель месяц назад были существенно повышены, что в «ДНР» посчитали необоснованным.



В «ДНР» намерены пересмотреть налоговые и патентные правила для предпринимателей в отдельных районах Донецкой области. Для этого группировка планирует провести ряд встреч.

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С конца сентября на подконтрольной «ДНР» территории подорожали многие продукты. В частности, существенно подорожал картофель и мясо.



Ажиотаж с ростом цен на картофель в «ДНР» назвали «необоснованным», но он не спадал. На рынках ценники достигали 100-120 рублей (около 38-46 гривен) за килограмм картофеля.