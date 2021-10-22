Донецку и Луганску стоит ожидать подорожания колбас из России

Более 10 крупнейших компаний-мясопереработчиков России уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию на 7–20% с конца октября — начала ноября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей крупных торговых сетей. Производители объясняют происходящее подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и целым рядом других причин.



Уведомления о повышении цен ритейлу направили больше десятка крупнейших производителей, в том числе «Мираторг», «Останкино», «Дымов», «Клинский».



Ритейлеры в России рассматривают вопрос об изменении стоимости, но многие готовы увеличить цену товаров на полке лишь частично.



Так как мясная продукция и полуфабрикаты из России в последние годы активно завозят на торговые площадки отдельных районов Донбасса, вероятно, сосиски и колбасы подорожают также в Донецке и Луганске. На данный момент в группировках «Л-ДНР» не отреагировали на предстоящее повышение цен импортного мяса.