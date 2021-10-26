Ковид на Донетчине: Еще 1015 заболевших и 41 умерший

В Донецкой области за прошлые сутки, 25 октября, выявили 1 015 случаев коронавирусной болезни. Кроме того, 802 человека выздоровели, а 41 человек умер.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 122 649 заболевших COVID-19. Из них 100 969 пациентов выздоровели, а 3 159 умерли.

Донецкая область продолжает находиться в «красной» зоне карантина.

За сутки в Украине выявили 19 120 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 2 803 159 человек. Из них выздоровели 2 390 112 пациентов, а умерли 64 936 человек.