Полиция не зафиксировала нарушений во время выборов в Святогорске

Полиция не зафиксировала нарушений административного или уголовного характера во время промежуточный выборов в Святогорский городской совет 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



«В полицию поступило одно сообщение, связанное с проведением избирательного процесса. Любые нарушения административного или уголовного характера не зафиксированы», — отмечается в сообщении.



В полиции напомнили, что для волеизъявления жителей Святогорской общины в селе Крестище работала участковая избирательная комиссия, а также территориальная избирательная комиссия в городе Святогорск.



Общественный порядок на выборах обеспечивали сотрудники Краматорского райуправления полиции и отдела полиции № 4 (Славянск), патрульные полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины.



В 20:00 работа участковой избирательной комиссии завершилась. В настоящее время в полицию поступило одно сообщение, связанное с проведением избирательного процесса. Какие-либо нарушения не зафиксированы.



Территориальная избирательная комиссия на время подсчета голосов остается под стражей правоохранителей.

На промежуточные выборы депутатов в Святогорский городской совет было зарегистрировано 18 кандидатов.